Карпин про Федуна: «Может сказать все что угодно в зависимости от того, кто рядом. А потом и сам не помнит, что и почему говорит»

Главный тренер высказался в адрес владельца .

– Вы считаете, что в «Ростове» перезапустили свою карьеру? После «Спартака», понятно, что на эмоциях, но Федун назвал вас «сбитым летчиком».

– Нет (смеется). По поводу Федуна вообще нет смысла говорить, все цитаты или высказывания Федуна надо делить на сто. В зависимости от ситуации, в зависимости от того, кто был рядом, он может сказать все что угодно. А потом он и сам не помнит, что говорит и почему он говорит. Поэтому смысла говорить об этом нет.

А то, что перезапустил карьеру, – да, наверное, можно назвать так. Сто процентов. После «Спартака» была «Мальорка», был «Армавир» со своими проблемами, а здесь попал в клуб, в котором получил доверие. Отсюда, может быть, и результат, – сказал Карпин.

Федун называл Карпина сбитым летчиком, но их заруба уже остыла

Как Карпин стал сбитым летчиком: сначала Федун сравнивал его с Фергюсоном, а потом обвинил в трате 280 млн долларов