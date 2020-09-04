Карпин о снятии с РПЛ: «В цивилизованной стране нужно действовать по-другому. Решение по судьям должна принимать власть»

Главный тренер поделился мнением о проверках судей на детекторе лжи и санкциях для арбитров.

– Уже прошло 10 туров. В скольких матчах у вас не возникало вопросов к судьям?

– В половине. Разночтения не исключены. Все могут ошибаться. Понимаю и принимаю это. Но когда такое делается преднамеренно...

– После скандальной встречи 1-го тура против «Сочи» – 2:2 – владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил снятием команды с чемпионата. И красно-белых начали судить лучше – это все признают. Может быть, и вам нужно действовать так же?

– Ну давайте сейчас все начнут чем-то грозить... Считаю, в цивилизованной стране – а я все еще надеюсь, что мы в такой и живем, – нужно действовать как-то по-другому.

– Отстранять арбитров от работы?

– Решение должна принимать власть – как футбольная, так и не футбольная. Понимаете – именно решать, а не говорить. Пусть каждый занимается своим делом.

– Проверка судей на полиграфе – выход из положения?

– Не знаю, метод это или не метод. Если детектор лжи дает факты, то окей. Лично у меня нет доказательств, что была предвзятость со стороны арбитра, хотя мне и так все очевидно. Но если это сможет установить полиграф, то хорошо, – сказал Карпин.

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