Леонид Федун: «Спартак» снимается с чемпионата. Не хочу участвовать в этой клоунаде»

Владелец «Спартака» пригрозил сняться с чемпионата после матча с (2:2).

Судья Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Второй – на 90-й минуте, после которого сочинцы сравняли счет.

– Меня поддерживать не надо. Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

– Серьезно?

– Да. Можете так и написать.

В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен , значит, не нужен, – заявил Федун.

Спорные пенальти, из-за которых у «Спартака» истерика: что было на самом деле?