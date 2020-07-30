Леонид Федун: «Спартак» снимается с чемпионата. Не хочу участвовать в этой клоунаде»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия судьи Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил сняться с чемпионата РПЛ после матча с «Сочи» (2:2).

Судья Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Второй – на 90-й минуте, после которого сочинцы сравняли счет.

– Меня поддерживать не надо. Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.

– Серьезно?

– Да. Можете так и написать.

В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен, – заявил Федун.

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Леонид Федун
Атака дельная, но завтра Федун успокоится
42%
Спартак
Но кто же тогда станет чемпионом?
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Александр Кокорин

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