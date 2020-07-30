Леонид Федун: «Спартак» снимается с чемпионата. Не хочу участвовать в этой клоунаде»

Владелец «Спартака» Леонид Федун пригрозил сняться с чемпионата РПЛ после матча с «Сочи» (2:2).
Судья Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота красно-белых. Второй – на 90-й минуте, после которого сочинцы сравняли счет.
– Меня поддерживать не надо. Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас.
– Серьезно?
– Да. Можете так и написать.
В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен «Спартак», значит, не нужен, – заявил Федун.
Спорные пенальти, из-за которых у «Спартака» истерика: что было на самом деле?