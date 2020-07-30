Карпин о Федуне: «Он не был погружен в «Спартак». Есть люди, которые хотят управлять на расстоянии, но так не бывает»

Теги Спартак Ростов Леонид Федун премьер-лига Россия Валерий Карпин Краснодар Сергей Галицкий Нобель Арустамян Арташес Арутюнянц Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о методах работы владельца «Спартака» Леонида Федуна.

– Можете сравнить его [Арутюнянца] с Федуном? Вы с ним работали долгие годы, и вот сейчас Арутюнянц.

– Это несравнимые вещи. Абсолютно.

– Оба президенты клубов, оба с вами на контакте ежедневно.

– Нет, нет. Ежедневного контакта с Федуном у меня не было, естественно. Одно дело – по телефону рассказать, поговорить, когда что-то нужно. У меня был ежедневный контакт, пока я был генеральным директором и тренером. Тогда да, был ежедневный контакт по работе.

Но, понимаешь, это разные вещи. По билетам там, по стадиону, по перелетам, грубо говоря. По игрокам. Принимать решения вот так, а другое дело – когда человек полностью погружен и знает каждую деталь.

– То есть Федун не был погружен?

– Не был. Он и не может погрузиться. Я про это и говорю: либо ты погружен, как Галицкий. Галицкий погружен на 500%, и он управляет. Мы же понимаем, есть генеральный директор, но, в принципе, он и управляет.

А есть люди, которые на расстоянии хотят управлять. Но так не бывает. Арташес Владимирович управляет клубом, и он погружен во все детали команды, – сказал Карпин.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья