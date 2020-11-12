Дзюба, Головин, Ионов, Ахметов, Шунин – в старте сборной России на игру с Мальтой

Сборная России сыграет с командой Мальты в рамках квалификации ЧМ-2022.
На матч россияне выставили следующий состав:
Вратарь: Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Вячеслав Караваев («Зенит»).
Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Краснодар»).
Нападающий: Артем Дзюба («Зенит»).
Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
⚡️Расстановка сборной России. #НашиПарни pic.twitter.com/qAB3PkDOlY— Сборная России (@TeamRussia) March 24, 2021