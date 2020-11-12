Дзюба, Головин, Ионов, Ахметов, Шунин – в старте сборной России на игру с Мальтой

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Сборная России сыграет с командой Мальты в рамках квалификации ЧМ-2022.

На матч россияне выставили следующий состав:

Вратарь: Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Вячеслав Караваев («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо»), Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов («Краснодар»).

Нападающий: Артем Дзюба («Зенит»).

Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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