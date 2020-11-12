Дзюба, Головин, Ионов, Ахметов, Шунин – в старте сборной России на игру с Мальтой

сыграет с командой Мальты в рамках квалификации ЧМ-2022.

На матч россияне выставили следующий состав:

Вратарь: Антон Шунин ( ).

Защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Георгий Джикия ( ), Андрей Семенов ( ), Вячеслав Караваев («Зенит»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо»), Ильзат Ахметов ( ), ( ), Далер Кузяев («Зенит»), Алексей Ионов ( ).

Нападающий: ( ).

Матч начнется в 22:45 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.