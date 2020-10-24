Чалов, Дивеев, Жирков, Фомин и Гильерме – в старте сборной России на матч с Молдовой

Стал известен стартовый состав сборной России на товарищеский матч против Молдовы.

: Гильерме, Юрий Жирков, , Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Даниил Фомин, Далер Кузяев, , , Алексей Ионов, .

Запасные: Матвей Сафонов, Сослан Джанаев, Дмитрий Живоглядов, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Роман Евгеньев, Магомед Оздоев, Иван Обляков, Константин Кучаев, Андрей Мостовой, Антон Миранчук, Александр Соболев.

Капитаном команды в этом матче будет Георгий Джикия.

На Sports.ru можно будет посмотреть матч в прямом эфире, также мы проведем текстовый онлайн. Начало игры – в 20:00 по московскому времени.