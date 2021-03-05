Станислав Черчесов: «Джикия без Семенова не справился в Сербии. Кутепов один матч сыграл, полгода не играл, а Нойштедтера мы знаем»

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор защитников на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.

«Жиров? Смотрим не на место команды в таблице, а на игрока и пищу для размышления, которую он оставил после прошлого сбора. Плюс на других игроков на этой позиции.

Мы ему что-то подсказали, делаем для себя выводы, он тоже. В плане готовности, мобильности и индивидуального уровня вторая Бундеслига заставляет игрока быть на высоте.

Что касается Кутепова – один матч сыграл, полгода не играл. Не знаем, что в следующие полгода будет. А Нойштедтер все игры на сборах провел, мы его знаем. Плюс есть Дивеев, Евгеньев. Дай бог, чтобы они прошли в финальную часть чемпионата Европы.

На Кудряшова рассчитываем как на левого защитника. Но и центрального защитника у нас он играл.

Семенов отыграл все матчи в основном составе достаточно надежно и уверенно. С Джикией они друг друга дополняют. Не было его в Сербии – Джикия один не справился [в матче, проигранном со счетом 0:5]», – сказал Черчесов.

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