Денисов о «Зените» в ЛЧ: «Болельщики должны 1/4 финала требовать как минимум. РПЛ можно хоть 10 раз выиграть, ну и что?»

Бывший полузащитник «Зенита» поделился мнением о том, какие цели должен ставить перед собой клуб.

«Выиграть чемпионат России – это не есть для «Зенита» планка на данный момент и 5-6 лет назад при .

«Зенит» должен каждый год становиться чемпионом. И болельщики должны требовать, чтобы «Зенит» играл в как минимум в четвертьфинале.

У нас задача была – попасть в полуфинал Лиги чемпионов. Чемпионат России можно хоть десять раз выиграть, ну и что? В историю ты зайдешь, если попадешь в полуфинал Лиги чемпионов», – сказал Денисов.

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего

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