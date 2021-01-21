Игорь Денисов: «Петербург с Москвой сравнивать нельзя в плане развития детей. Я понял – нужно линять»

Бывший игрок , и высказался о своей деятельности после завершения карьеры.

О жизни после футбола

«Каждый день у меня в принципе и одинаковый, и разный. Я встаю, говорю Богу спасибо за все, что он для меня сделал. Все, что я имею – только благодаря Богу.

Занимаюсь собой и семьей. Полностью посвятил себя образованию детей, помогаю им во всем. Встаю я рано, сразу занимаюсь своим телом. Большие нагрузки так и остались у меня. Потом пробежка, завтрак. Затем отвозим детей в школу. Потом они приходят из школы, и я занимаюсь с ними. Простые будни».

О жизни в Москве, а не в Санкт-Петербурге

«Я закончил [играть], и мы с женой Леной решили уехать в Испанию, мы прожили три месяца там. Поняли, что это не наше. У меня шикарный дом на берегу океана. Взять сигару, курить, пить вечером вино и наслаждаться жизнью – это прекрасно.

Но образование детей на нас повлияло очень сильно. Мы проехались по школам, посмотрели, что вокруг. Ну, нет... Сердце наше лежит здесь. Мы приняли решение вернуться в Россию.

Мы приехали в Питер, устроили детей в школу. Прожили в Петербурге два месяца. Мы стали с ними [с детьми] общаться по вечерам. У них поменялось мышление, шахматы в другую стороны, только: «Пап, дай iPad». У них такой возраст сейчас, что мне очень важно разговаривать с детьми. Я понял, что нужно линять, загружать детей по полной. У меня четверо детей, три пацана.

Я сам питерец, у меня бабушка пережила блокаду. И я фанат Петербурга, люблю его. Но в плане развития детей Санкт-Петербург и Москву сравнивать нельзя. Москва, как все говорят, это не Россия. В Петербурге нет той инфраструктуры для детей, к сожалению.

Дети ходят в первую московскую гимназию, нам очень нравится. Да и сами дети, пожив в Испании и Петербурге, говорили: «Пап, мам, если есть возможность, верните нас в Москву».

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