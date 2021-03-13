Игорь Денисов: «Половину судей РПЛ я бы с удовольствием сам ошарашил дубиной. Широков сделал некрасиво, но зачем судья писал заявление?»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов рассказал, как относится к судьям, работающим на матчах чемпионата страны.

– Что думаешь о скандале с , который ударил судью на любительском турнире?

– Я скажу так: половину судей РПЛ я бы с удовольствием сам ошарашил дубиной. Вот честно! Мы, футболисты, не умеем драться, и удар с ноги был по инерции. Ты вступаешь в бой – и это нужно сделать.

Да, Рома сделал некрасиво. Но я ставлю себя на место судьи. Ну получил я в пятак, зачем писать заявление в полицию? Зачем? Сказал бы Широкову: «Давай с тобой один на один додеремся нормально». А что касается удара лежачего, то это было некрасиво. Но давайте разбираться с судьями.

Что они творят?! Миллионы людей иногда хотят ушатать судью, правильно?

– Кого тебе хотелось ушатать в первую очередь?

– Последнее мое удаление в ... Безбородов, питерец, кстати. Я спокойно отнесся к ситуации. Сказал ему: «Ты меня удаляешь, но я человека вообще не трогал». А он отвечает: «Да, наверное, может, я ошибся». И удаляет меня. Вот что ему можно сказать? У нас полный непрофессионализм в судейском корпусе. Я бы на самом деле их всех разогнал и назначил других.

– Что думаешь о детекторе лжи?

– Это помогает?

– Пока рано говорить, программу не так давно запустили.

– Я просматриваю какие-то эпизоды. Ошибки остаются. Половину судей нужно выгонять из на всю жизнь.

Зачем детектор лжи проходить? Судьи тоже люди, они могут ошибиться. Но когда ты ошибаешься в одной игре с одним и тем же соперником, то какой смысл? – сказал Денисов.

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