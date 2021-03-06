Денисов о Дзюбе: «Он убил кого-то? Ну, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что? Он лучший форвард России»

Бывший полузащитник и сборной России Игорь Денисов оценил игру и поведение форварда , попавшего в скандал из-за слитого в сеть интимного видео.

– Дзюба достоин быть национальным героем?

– Каждый живет так, как он хочет. Дзюба является лучшим нападающим России, кто бы как к нему ни относился.

Он убил кого-то или что? Ну, побаловался, расслабился, тестостерон в голову ударил. И что? Наказывать за это исключением из сборной, забирать капитанскую повязку в «Зените» – это как минимум неправильно.

Одно дело, если бы у нас был колоссальный выбор футболистов, но его нет. Наоборот, надо было позвонить и сказать: «Артем, раз ты так классно восстанавливаешься, забей-ка пять мячей сербам». Он бы забил пять голов, сыграли бы 5:5, вся страна так же восстанавливаться бы стала.

Не понимаю раздувания этой полной ахинеи. То, что он совершил, наверное, больно воспримется его детьми, но это его личная жизнь. Не надо в нее влезать.

– В Англии были случаи, когда игроков ловили на каких-то проступках и просто лишали капитанской повязки в клубах. Это правильно?

– Никто же не знает, что у него в семье творится. Но наказывать его в футболе, на мой взгляд, – это полная безграмотность руководителей.

Если бы у нас было три-четыре нападающих, тогда хорошо, но он лучший игрок. Нужно было позвонить и сказать, чтобы он все это забыл и шел играть. Самое удивительное, что его наказали, а теперь вызывают обратно. Какой тогда смысл?

– Возможно, это было не наказание.

– Но чем это закончилось? 0:5? И что? У меня была ситуация с Фабио Капелло. Когда я поругался с «Зенитом» и приехал в сборную, он мне сказал: «Ты мой капитан, мне все равно, что там творится. Ты должен выходить и играть!»

Я был месяц без практики после того, как меня выкинули в дубль. Когда он мне сказал это, я был готов по три тренировки в день проводить, чтобы отблагодарить. Мы обыграли Португалию, выиграли следующий матч и шли на первом месте. Вот так надо поступать.

У меня даже слов не находится для ситуации с исключением Дзюбы. Это неправильно, – сказал Денисов.