Румменигге о «Барсе»: «Она не пойдет ко дну из-за важности для Каталонии, но если бы такие долги были у «Баварии», я бы не мог спокойно спать»

Председатель правления «Баварии» прокомментировал финансовую ситуацию в «Барселоне».

«Я прочитал о долгах «Барселоны» во время завтрака и чуть не поперхнулся. Если бы такие долги были у «Баварии», я бы не мог спокойно спать.

Но я не думаю, что что-либо случится. Клуб вроде «Барселоны» не пойдет ко дну просто потому, что представляет огромную ценность для такого региона, как Каталония.

Но я сожалею, что клубы могут влезть в такие долги. была и продолжает оставаться примером для подражания, особенно учитывая происходящее в «Барселоне» или в Италии, где уже даже не перечисляют зарплаты.

Мы нацелены, с одной стороны, на спортивные успехи, с другой – на стабильное экономическое состояние», – сказал Румменигге Sky Sport Germany.

Долг «Барсы» – почти 1,2 млрд евро. Клуб хочет отложить выплаты по кредитам

«Барса» не заплатила игрокам за полгода в декабре, хотя брала кредит. Клуб обещает выплаты в феврале