Тренер «Истанбула» Вебо о скандале: «Судья пересек черту. Благодарю Эрдогана, он поддержал меня в трудный момент»

Тренер «Истанбула» , которого резервный арбитр матча между турецким клубом и «ПСЖ» назвал «черным», выступил с заявлением по поводу скандала, разразившегося в ходе игры.

Напомним, команды покинули поле на 14-й минуте и отказались продолжить матч. Встреча состоялась только на следующий день и завершилась победой «ПСЖ» со счетом 5:1.

«Как обладатель лицензии УЕФА Рro, я считаю, что судья пересек черту с точки зрения ценностей [УЕФА].

Я хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня 8 декабря. Так что я говорю: «Спасибо, господин президент» (речь о президенте «Истанбула» – прим. Sports.ru).

Также я получил поддержку со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который действительно был одним из первых видных людей, поддержавших меня в этот трудный момент», – сказал Вебо.

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