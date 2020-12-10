Демба Ба позвонил судье матча «ПСЖ» – «Истанбул». Игрок не считает слова арбитра расизмом

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Скандальный эпизод матча группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом» получил свое развитие.

Напомним, матч был остановлен на 14-й минуте после того, как резервный арбитр Себастьян Кольцеску употребил слово «черный» по отношению к тренеру «Истанбула» Пьеру Вебо. Футболисты отказались продолжать игру. Матч был доигран только на следующий день и завершился победой парижан со счетом 5:1.

Как пишет румынский журналист Эмануэль Рошу, нападающий «Истанбула» Демба Ба созвонился с Кольцеску. Они связались благодаря бывшему полузащитнику сборной Сенегала Усману Ндойе, который почти всю карьеру выступал в чемпионате Румынии.

По словам Ндойе, Демба Ба сказал Кольцеску, что никогда не называл поведение судьи расистским. Футболист просто считает, что не следует использовать слово «черный» на стадионе. Кольцеску с пониманием отнесся к мнению игрока.

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