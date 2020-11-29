Тренер «Истанбула» Вебо о скандале: «После 8 декабря все разделилось на «до» и «после». Этот момент запомнят»

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Тренер «Истанбула» Пьер Вебо, которого назвали «черным» во время матча Лиги чемпионов с «ПСЖ», поделился мнением о случившемся.

«На мой взгляд, после 8 декабря все разделилось на «до» и «после». Этот момент запомнят.

Мы показали, что готовы сделать это [уйти с поля]. Не судья будет останавливать это, а игроки. Как я говорил, теперь будет период до 8 декабря и после него. 

Я не хочу, чтобы люди обращали на меня внимание из-за этого. Жаль, если меня запомнят по этому. Честно говоря, мне стыдно. Эти 2-3 дня были самыми сложными в моей карьере», – сказал Вебо.

Камерунец добавил, что в ночь после скандала ему потребовалась помощь врача, чтобы заснуть.

Диалоги у скамейки «Истанбула» – поминутно (восстановил румынский журналист). «Negro» произнес и лайнсмен, но все набросились на Кольцеску

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