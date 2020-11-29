«Ты еще приедешь в Турцию!» Румынское телевидение опубликовало угрозы судье от «Истанбула»

Румынское телевидение изучило первые минуты скандального матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Истанбулом», который был прерван на 14-й минуте, а доигран только на следующий день.

На видеозаписях слышны такие слова: «В моей стране румын называют цыганами, но я не могу назвать их «цыганами». По информации Digisport, эти слова принадлежат главному тренеру Окану Буруку. Эксперты в области турецкого футбола подтвердили, что голос на записи принадлежит 47-летнему специалисту.

Бурук, а также тренер «Истанбула» вместе с несколькими членами штаба с начала матча кричали на главного судью и резервного арбитра .

Со скамейки «Истанбула» были слышны такие крики в адрес арбитров: «Вы еще приедете в Турцию!»

На 10-й минуте матча Хацеган показал желтую карточку игроку «Истанбула» Махмуту Текдемиру. Тренерский штаб обрушился на арбитров со словами: «Это первый фол, эй! Первый фол! О чем вы думаете? Что это? Это баскетбол? Как в баскетболе – первый командный фол? Мы играем очень чисто. Это тактика. Он не румын, он не румын. Вы еще приедете в Турцию!»

В этот момент Кольцеску обратился к Хацегану и сказал: «Я уже говорил тебе, он очень плохо себя ведет. Ови, он плохо себя ведет». Наиболее вероятно, что эти слова относились к Вебо.

Напомним, что на 14-й минуте игры Кольцеску употребил по отношению к Вебо слова «этот черный парень». После этого на поле началась потасовка, матч был остановлен, а команды отказались продолжать игру.

«ПСЖ» и «Истанбул» слушали гимн ЛЧ на одном колене в центре круга. Нарушили традицию, чтобы подчеркнуть единение