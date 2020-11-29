Тедеско о 0:1 с «Сочи»: «Спартак» должен был забивать 2-3 гола и не заслуживал поражения»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 18-го тура РПЛ от «Сочи» (0:1).
«Мы хорошо играли и сохраняли структуру до пропущенного гола. Просто не имеем права пропускать такие мячи.
Совершать подобные потери просто недопустимо! Очень жаль… Но у нас молодая команда, которая должна учиться на таких ошибках.
Моментов у нас хватало. Особенно в первом тайме. Пропустив, потеряли структуру, перестали контролировать игру, однако все равно могли уйти от поражения. Ребята приложили все силы, но, к сожалению, не получилось.
Мы должны были забивать два или три мяча и не заслуживали поражения», – сказал тренер.
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