Тедеско о 0:1 с «Сочи»: «Спартак» должен был забивать 2-3 гола и не заслуживал поражения»

Теги Спартак премьер-лига Россия Доменико Тедеско Сочи Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение в матче 18-го тура РПЛ от «Сочи» (0:1).

«Мы хорошо играли и сохраняли структуру до пропущенного гола. Просто не имеем права пропускать такие мячи.

Совершать подобные потери просто недопустимо! Очень жаль… Но у нас молодая команда, которая должна учиться на таких ошибках.

Моментов у нас хватало. Особенно в первом тайме. Пропустив, потеряли структуру, перестали контролировать игру, однако все равно могли уйти от поражения. Ребята приложили все силы, но, к сожалению, не получилось.

Мы должны были забивать два или три мяча и не заслуживали поражения», – сказал тренер.

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