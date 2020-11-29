Доменико Тедеско: «Игрок «Сочи» пнул Хинкеля в конце матча. Не могу поверить»

Главный тренер высказался после матча 18-го тура с (0:1).

– Мы слышали, вы в перерыве говорили о расизме?

– Да, я очень разочарован. Это произошло впервые. Я шокирован, не знаю, что сказать. Да, это ваша страна, вы тут живете. Я понял, что мне хотели сообщить, простите, что я [нахожусь] здесь.

Стараюсь уважать ваш футбол, ваши традиции, ваш язык. Вы видели, перед матчем я даже старался говорить с вами на русском, поскольку мне важно продемонстрировать свое уважение вам и месту, где я работаю. Это просто работа, просто спорт. Для нас это очень важно.

В конце матча игрок «Сочи» пнул (ассистент Тедеско – прим. Sports.ru). Не могу поверить в то, что сегодня произошло.

Но проблема [заключается] в судье. Когда кипят эмоции, дело всегда немного в судье. Я не могу ничего говорить, стоит задать один вопрос, как я сразу получаю желтую. Это невероятно, правда, это невероятно. Мне очень сложно работать, – сказал Тедеско.