«Спартак» проиграл «Сочи» (0:1) и может опуститься на 3-е место

В 18-м туре РПЛ на выезде уступил (0:1). Победный мяч забил Кристиан Нобоа.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Спартак» с 35 очками остался на 2-м месте и может опуститься на 3-е, если ЦСКА выиграет свой матч с «Уралом».

«Сочи» набрал 30 баллов и сравнялся по этому показателю с «Динамо», которое сегодня встречается с «Зенитом» и имеет преимущество над южанами по личным встречам.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ