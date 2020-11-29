«Спартак» проиграл «Сочи» (0:1) и может опуститься на 3-е место

Теги Спартак премьер-лига Россия Sports.ru Сочи Футбол

В 18-м туре РПЛ «Спартак» на выезде уступил «Сочи» (0:1). Победный мяч забил Кристиан Нобоа.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Спартак» с 35 очками остался на 2-м месте и может опуститься на 3-е, если ЦСКА выиграет свой матч с «Уралом».

«Сочи» набрал 30 баллов и сравнялся по этому показателю с «Динамо», которое сегодня встречается с «Зенитом» и имеет преимущество над южанами по личным встречам.

Сочи – Спартак 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
12 декабря, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 57 Нобоа.
СочиДжанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Цаллагов, Жоаозиньо (Заика, 72), Нобоа, Новосельцев, Юсупов (Пруцев, 84), Маммана, Дуганджич (Заболотный, 57).
СпартакМаксименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Мозес, Крал (Умяров, 61), Бакаев (Урунов, 84), Ларссон (Кутепов, 70), Понсе.
Предупреждения:
Маммана (9), Терехов (26), Крал (32), Дуганджич (50), Заболотный (65), Умяров (81), Заика (83), Айртон (90).

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