«Спартак» проиграл «Сочи» (0:1) и может опуститься на 3-е место

В 18-м туре РПЛ «Спартак» на выезде уступил «Сочи» (0:1). Победный мяч забил Кристиан Нобоа.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
«Спартак» с 35 очками остался на 2-м месте и может опуститься на 3-е, если ЦСКА выиграет свой матч с «Уралом».
«Сочи» набрал 30 баллов и сравнялся по этому показателю с «Динамо», которое сегодня встречается с «Зенитом» и имеет преимущество над южанами по личным встречам.
- Дата проведения
- 12 декабря, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Гол:
- 1:0 – 57 Нобоа.
-
Сочи –
Джанаев, Терехов, Маргасов, Мевля, Цаллагов, Жоаозиньо (Заика, 72), Нобоа, Новосельцев, Юсупов (Пруцев, 84), Маммана, Дуганджич (Заболотный, 57).
-
Спартак –
Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Мозес, Крал (Умяров, 61), Бакаев (Урунов, 84), Ларссон (Кутепов, 70), Понсе.