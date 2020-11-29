Доменико Тедеско: «Мне сказали, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья все видел»

Главный тренер после поражения от (0:1) в матче 18-го тура сообщил, что ему во время игры предложили покинуть Россию.

– Во втором тайме вы были очень эмоциональны. Что вас так завело?

– В первом тайме мы контролировали мяч и игру, а во втором – нет. Это в том числе меня немного разозлило.

В перерыве случилось то, чего со мной раньше не было в России. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда к тебе так относятся.

В перерыве мне было сказано, что это не моя страна, что я могу ехать. Резервный судья все видел.

Мы все помним, что случилось на матче Лиги чемпионов, когда команды ушли с поля после известного инцидента. Так происходило мое общение с резервным судьей. Я всегда задаю вопрос и всегда получаю карточку после этого, – сказал тренер.