«Спартак» выиграл у «Сочи» 1 матч из 4 в РПЛ – при Кононове. В трех последних – 2 поражения и ничья

проиграл (0:1) в 18-м туре чемпионата России.

Московский клуб не может обыграть «Сочи» три матча подряд – два поражения и ничья. Во всех этих играх тренером «Спартака» был .

Стоит отметить, что всего у лишь одна победа над «Сочи» в четырех матчах РПЛ. Добыта она при тренере 13 июля 2019 года.

Напомним, в 1-м туре этого сезона матч «Спартака» и «Сочи» закончился вничью 2:2, но в том матче арбитр Василий Казарцев ошибочно назначил второй пенальти в ворота красно-белых.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча между «Спартаком» и «Сочи».