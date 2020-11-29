«Спартак» выиграл у «Сочи» 1 матч из 4 в РПЛ – при Кононове. В трех последних – 2 поражения и ничья

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Кононов Доменико Тедеско Сочи Футбол

«Спартак» проиграл «Сочи» (0:1) в 18-м туре чемпионата России.

Московский клуб не может обыграть «Сочи» три матча подряд – два поражения и ничья. Во всех этих играх тренером «Спартака» был Доменико Тедеско.

Стоит отметить, что всего у «Спартака» лишь одна победа над «Сочи» в четырех матчах РПЛ. Добыта она при тренере Олеге Кононове 13 июля 2019 года.

Напомним, в 1-м туре РПЛ этого сезона матч «Спартака» и «Сочи» закончился вничью 2:2, но в том матче арбитр Василий Казарцев ошибочно назначил второй пенальти в ворота красно-белых.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча между «Спартаком» и «Сочи».

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