«Спартак» выиграл у «Сочи» 1 матч из 4 в РПЛ – при Кононове. В трех последних – 2 поражения и ничья

«Спартак» проиграл «Сочи» (0:1) в 18-м туре чемпионата России.
Московский клуб не может обыграть «Сочи» три матча подряд – два поражения и ничья. Во всех этих играх тренером «Спартака» был Доменико Тедеско.
Стоит отметить, что всего у «Спартака» лишь одна победа над «Сочи» в четырех матчах РПЛ. Добыта она при тренере Олеге Кононове 13 июля 2019 года.
Напомним, в 1-м туре РПЛ этого сезона матч «Спартака» и «Сочи» закончился вничью 2:2, но в том матче арбитр Василий Казарцев ошибочно назначил второй пенальти в ворота красно-белых.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию сегодняшнего матча между «Спартаком» и «Сочи».