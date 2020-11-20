Зарема может войти в руководство «Спартака», Газизов – уйти в пятницу («Чемпионат»)

В руководстве в пятницу могут произойти существенные изменения.

Зарема Салихова, жена владельца красно-белых , может войти в руководство клуба в течение суток, а генеральный директор – покинуть «Спартак».

«Существует вероятность, что Газизов уже в пятницу может покинуть клуб. Также не исключено, что Зарема Салихова может войти в руководство клуба, получив официальную должность», – сказал источник в «Спартаке».

Эту информацию подтвердил «Чемпионату» и собеседник, знакомый с ситуацией. Возможная отставка Газизова никак не повлияет на потенциальное назначение Салиховой.

Ранее стало известно Газизов, имеющий право подписи клуба, пока не принял на работу спортивного директора Дмитрия Попова, хотя москвичи объявили о его приходе на официальном сайте.

Перед этим сообщалось, что Газизов, вероятно, покинет «Спартак» зимой. Ожидается, что с приходом Попова полномочия Шамиля сократятся.

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