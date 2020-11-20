Сергей Егоров: «Уход Газизова из «Спартака» – вопрос времени. Ключевые решения будут принимать Федун, Зарема, Попов»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Дмитрий Попов Шамиль Газизов Сергей Егоров журналист Зарема Салихова Футбол

Журналист Сергей Егоров рассказал об изменениях в руководстве «Спартака» после назначения Дмитрия Попова спортивным директором.

«У Газизова была встреча с Поповым, были дальнейшие консультации. По итогам я бы сказал так – совершенно непонятно, зачем по факту спортивному директору Газизову нужен спортивный директор Попов. Селекцией, переговорами будет заниматься именно Попов. 

Уход Газизова – вопрос времени. Вопрос – куда. Не факт, что это будет «Уфа». По факту ключевые решения будут принимать Леонид Федун, Зарема, Попов», – написал Егоров в телеграм-канале.

Газизов, назначенный летом генеральным директором «Спартак», в том числе исполнял обязанности спортивного директора.

Ранее стало известно, что вернувшийся в клуб Попов будет заниматься как академией, так и делами главной команды, включая трансферы.

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