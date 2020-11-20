Газизов не ставит подпись о приеме на работу в «Спартак» Попова и задаст Федуну вопрос о своем будущем

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, имеющий право подписи клуба, пока не принял на работу спортивного директора Дмитрия Попова.
«В последние недели обстановка внутри руководства клуба заметно ухудшилась. Газизов открыто заявил, что не собирается продолжать работать с ощущением того, что ему не доверяют.
Поэтому в пятницу он поставит руководству «Спартака» в лице владельца Леонида Федуна и совета директоров прямой вопрос о своем будущем.
Принимать на работу Попова он не собирается», – сообщил «Чемпионату» источник в клубе.
Собеседник, близкий к ситуации, утверждает, Газизов заявил, что клуб не будет подписывать соглашение с Поповым. «Он прямо сказал: «Либо он, либо я».
Подпись Газизова под соглашением с Поповым пока до сих не стоит. При этом «Спартак» в четверг утром подтвердил назначение Попова спортивным директором, сообщив об этом на официальном сайте. Однако о подписании контракта ничего не говорится.
Ранее сообщалось, что Газизов, вероятно, покинет «Спартак» зимой. Ожидается, что с приходом Попова полномочия Шамиля сократятся.