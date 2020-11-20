Газизов не ставит подпись о приеме на работу в «Спартак» Попова и задаст Федуну вопрос о своем будущем

Генеральный директор , имеющий право подписи клуба, пока не принял на работу спортивного директора .

«В последние недели обстановка внутри руководства клуба заметно ухудшилась. Газизов открыто заявил, что не собирается продолжать работать с ощущением того, что ему не доверяют.

Поэтому в пятницу он поставит руководству «Спартака» в лице владельца и совета директоров прямой вопрос о своем будущем.

Принимать на работу Попова он не собирается», – сообщил «Чемпионату» источник в клубе.

Собеседник, близкий к ситуации, утверждает, Газизов заявил, что клуб не будет подписывать соглашение с Поповым. «Он прямо сказал: «Либо он, либо я».

Подпись Газизова под соглашением с Поповым пока до сих не стоит. При этом «Спартак» в четверг утром подтвердил назначение Попова спортивным директором, сообщив об этом на официальном сайте. Однако о подписании контракта ничего не говорится.

Ранее сообщалось, что Газизов, вероятно, покинет «Спартак» зимой. Ожидается, что с приходом Попова полномочия Шамиля сократятся.