«Спартак» не собирается увольнять Газизова в ближайшее время

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Зарема Салихова Нариман Акавов Футбол

В «Спартаке» не рассматривают вариант с отставкой Шамиля Газизова с поста гендиректора клуба.

По данным журналиста Ивана Карпова, менеджер не покинет московский клуб в ближайшее время.

Эти сведения подтверждает и журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. По его данным, в отношениях Газизова с высшим менеджментом «Спартака» и Заремой Салиховой есть недопонимания, однако ситуация нормализовалась после ухода из клуба Наримана Акавова.

Как пишет Короткин, многое зависит от зимнего трансферного окна, но на данном этапе «Спартак» не планирует увольнять Газизова.

Ранее появилась информация, что Газизов уйдет из московского клуба зимой. Менеджер занял пост гендиректора красно-белых этим летом, до этого он работал в «Уфе».

Сергей Егоров: «Уход Газизова из «Спартака» – вопрос времени. Ключевые решения будут принимать Федун, Зарема, Попов»

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