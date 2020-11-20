«Спартак» не собирается увольнять Газизова в ближайшее время

В «Спартаке» не рассматривают вариант с отставкой с поста гендиректора клуба.

По данным журналиста Ивана Карпова, менеджер не покинет московский клуб в ближайшее время.

Эти сведения подтверждает и журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин. По его данным, в отношениях Газизова с высшим менеджментом «Спартака» и есть недопонимания, однако ситуация нормализовалась после ухода из клуба Наримана Акавова.

Как пишет Короткин, многое зависит от зимнего трансферного окна, но на данном этапе «Спартак» не планирует увольнять Газизова.

Ранее появилась информация, что Газизов уйдет из московского клуба зимой. Менеджер занял пост гендиректора красно-белых этим летом, до этого он работал в «Уфе».

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