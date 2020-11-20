Газизов, вероятно, покинет «Спартак» зимой («РБ-Спорт»)

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб зимой, сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, данное решение с большой долей вероятности будет принято по окончании первой части сезона.
Отмечается, что с приходом Дмитрия Попова на пост спортивного директора «Спартака» полномочия Газизова сократятся.
Ранее Газизов в том числе исполнял обязанности спортивного директора. Попов будет заниматься как академией, так и делами главной команды, включая трансферы.
Напомним, что Газизов пришел в московский клуб этим летом.