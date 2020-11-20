Газизов, вероятно, покинет «Спартак» зимой («РБ-Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Попов Шамиль Газизов Футбол

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может покинуть клуб зимой, сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, данное решение с большой долей вероятности будет принято по окончании первой части сезона.

Отмечается, что с приходом Дмитрия Попова на пост спортивного директора «Спартака» полномочия Газизова сократятся.

Ранее Газизов в том числе исполнял обязанности спортивного директора. Попов будет заниматься как академией, так и делами главной команды, включая трансферы.

Напомним, что Газизов пришел в московский клуб этим летом.

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