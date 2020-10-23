«Сочи» недоволен судейством, Вилкова могут отстранить на сезон, гол Шапи – лучший в туре ЛЧ, Билан ушла с «Матч ТВ» и другие новости утра

1. Новый тур РПЛ стартовал сразу с судейского скандала. «Сочи» вел в матче с «Уфой», но упустил победу после назначенного в конце встречи пенальти. 11-метровый вызвал вопросы у защитника южан Сергея Терехова и главного тренера Владимира Федотова, а генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко пообещал направить жалобу на судейство. На игре работала бригада арбитра Николая Волошина.

2. Гол полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи» признан лучшим в 3-м туре Лиги чемпионов.

3. Переигровки матча «Краснодар» – «Рубин» не будет. РФС отклонил апелляцию казанцев на решение КДК. Стало известно, что арбитр Михаил Вилков «ввел в заблуждение» КДК на заседании, он признал это и извинился.

Ожидается, что Вилкова выведут из списка судей РПЛ до конца сезона, утверждает журналист Сергей Егоров.

4. Наталья Билан покинула пост главного продюсера «Матч ТВ». Она работала на канале с момента открытия в 2015 году.

5. Кейн, Сон, Тиаго Силва и Грилиш претендуют на звание лучшего игрока октября в АПЛ. Моуринью, Мойес и Нуну Эшпириту Санту поборются за звание лучшего тренера месяца.

6. «Манчестер Юнайтед» может пригласить Юлиана Нагельсманна в случае отставки Сульшера. Почеттино тоже в списке кандидатов.

7. В пятницу на «Мастерсе» в Париже Даниил Медведев в четвертьфинале обыграл Диего Шварцмана, Рафаэль Надаль – Пабло Каррено-Бусту.

8. «Матч ТВ» продлил контракт на показ Бундеслиги до 2025 года.

9. 39-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович – лучший игрок Серии А в октябре. У него 2 дубля в 2 матчах.

10. Бывший игрок сборной России Роман Широков признал вину в деле об избиении судьи и просит рассмотреть его в особом порядке. Это гарантирует более мягкое наказание. Сторона потерпевшего выступила против.

11. Голкипер Эмиль Гарипов может перейти в ЦСКА в случае ухода из «Авангарда».

12. Евролига. ЦСКА в 7-м туре в гостях победил «Панатинаикос», «Химки» на выезде уступили «Фенербахче».

13. «Реал» – фаворит в борьбе за Холанда. Игрок договорился с «Боруссией», что его отпустят в 2022 году. Также пишут, что мадридцы продали Регилона из-за его конфликта с Люкой Зиданом.

14. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин женился на Алисе Знарок. Девушка сообщила об этом в инстаграме.

15. Защитник «Челси» Антонио Рюдигер извинился за лайк под постом Хабиба: «Я отвергаю любые формы насилия. Это была ошибка».

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