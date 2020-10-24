«МЮ» может пригласить Нагельсманна в случае отставки Сульшера. Почеттино тоже в списке кандидатов

В задумываются о смене главного тренера.

По информации ESPN, кандидатом на этот пост в случае ухода станет не только , ранее работавший с «Тоттенхэмом», но и главный тренер .

Сообщается, что в клубе поддерживают вариант с приглашением 33-летнего специалиста в случае, если «Юнайтед» займется поиском нового тренера.

Руководству «МЮ» импонирует умение Нагельсманна работать с молодыми футболистами, а также стиль игры, который он прививает своим командам.

При этом отмечается, что на данный момент Сульшер сохраняет твердые позиции, руководство клуба его поддерживает, но признает, что результаты матчей с «Арсеналом» (0:1) и «Истанбулом» (1:2) не являются удовлетворительными.

Оборона «МЮ» против «Истанбула» – кошмар. Просто посмотрите на эти два скриншота