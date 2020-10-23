Переигровки матча «Краснодар» – «Рубин» не будет. РФС отклонил апелляцию казанцев на решение КДК

Сегодня Апелляционный комитет РФС оставил без рассмотрения заявление «Рубина», настаивавшего на переигровке матча 11-го тура против «Краснодара» (1:3).

Казанский клуб пытался обжаловать решение КДК РФС, ранее отказавшего «Рубину» в переигровке, и утверждал, что арбитр допустил техническую ошибку, нарушив протокол ВАР и пересмотрев эпизод после того, как игра была возобновлена.

По мнению «Рубина», это действие судьи могло стать основанием для переигровки матча. Как считают в РФС, все решения арбитра в этом матче связаны лишь с качеством его судейства, а потому не могут быть рассмотрены юрисдикционными органами союза.

Также Апелляционный комитет обратил внимание на то, что в будущем нужно будет обязательно запрашивать мнение ЭСК РФС при принятии подобных протестов к рассмотрению. По мнению членов комитета, это позволит более объективно рассматривать вопрос.

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