Куман о ходьбе Месси по полю: «Меня это не интересует. Картинка ничего не говорит о работе футболиста»

Главный тренер «Барселоны» высказался по поводу того, что ходит пешком по полю вместо командного прессинга.

После игры с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (2:1) в соцсетях распространились кадры из матча, на которых аргентинец не прессингует соперника на последних минутах.

«Это великий игрок. У него по-прежнему много качеств, и он демонстрирует их. Он остается игроком, который решает исходы матчей.

Мы ищем для него позицию, где он будет опасен для соперника. Это важно, особенно для атакующих действий. Вижу, что эмоционально он выглядит сильно. Он победитель, и это видно.

Сложные моменты бывают у всех. Можно подловить любого игрока, когда он идет по полю пешком. Но я этого не видел, меня это не интересует.

Если при счете 2:1 на 93-й минуте делают фотографию, как он идет по полю... Картинка ничего не говорит о работе футболиста», – заявил Куман.

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