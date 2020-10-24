Президент «Урала» о еврокубках: «РПЛ – не дно! Зачем сразу вешать ярлыки? Есть у нас потенциал»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением об уровне в связи с неудачным выступлением российских клубов в еврокубках.

В 12 матчах на стадии группового турнира Лиги чемпионов и , «Локомотив», «Краснодар» и не одержали ни одной победы.

– Наши клубы никак не могут победить в еврокубках. Вновь пошли разговоры о том, что РПЛ – дно.

– Меня это задевает! РПЛ – не дно! Давайте будем объективны. Все же видят, в какую сложную ситуацию попал «Краснодар». У команды проблемы с составом. Хорошо, что ребята получили такой бесценный опыт в Лиге чемпионов.

Если бы «Зенит» забил второй гол «Лацио», то победил бы, и никто бы сейчас не ворчал бы. , согласитесь, очень достойно выглядел против сильных соперников — «Баварии» и «Атлетико». Здорово ведь смотрелись!

Так что есть у нас потенциал, есть способные ребята. Зачем сразу вешать ярлыки – «дно», еще что-то? Сколько молодых ребят выходит в составе железнодоржников?

– Только в евровесну никто может и не попасть...

– Да это понятно, что болельщики всегда хотят только побед. Но не забывайте, что у нас не такие бюджеты, как в Европе. Значит, своих игроков воспитаем. В России большие футбольные традиции. Наберитесь терпения. А то мы сразу критикуем людей после неудачного матча, – сказал Иванов.

0 побед в 12 матчах – боль, позор и унижение. В этом сезоне наш футбол на 19-м месте в Европе (наравне с Румынией и Кипром)