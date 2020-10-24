Герой России Толбоев поддержал идею наградить Хабиба званием: «Он дал веру тысячам пацанов»

Летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев прокомментировал идею присвоить чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову аналогичное звание.

«Геройство бывает разное. Я поддерживаю такую инициативу. Хабиб совершил подвиг: дал веру тысячам пацанов. И это сейчас, когда из-за пандемии дух падает.

Но есть закон, там критерии прописаны очень четко. Я думаю, тут вопрос морали: Хабиб выступает на договорах, на деньгах, на прибыли. Но, с другой стороны, он представляет Россию.

Посмотрите, как весь мир это воспринимает. Его поздравляют величайшие спортсмены — это признание и России в том числе. А когда наши спортсмены говорят «тому надо, тому не надо» — это односторонний подход.

У меня тоже часто спрашивают, за что мне присвоили звание? Когда я разговаривал на эту тему с Владимиром Путиным, он мне ответил: президент знает, за что и кому присваивать это звание», – считает Толбоев.

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