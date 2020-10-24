Гендиректор «Сочи»: «Обязательно напишем жалобу. Давно с таким судейством не сталкивались»

Теги премьер-лига Россия судьи Уфа Антон Заболотный Николай Волошин Чемпионат.com Сочи Дмитрий Рубашко Футбол

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко раскритиковал работу арбитра Николая Волошина в матче 14-го тура РПЛ против «Уфы» (1:1).

«Есть ВАР. Что делали судьи на линии в моменте, когда фолили на Заболотном при 1:0, непонятно. Нужно было ставить пенальти на Антоне. Железный пенальти.

Обязательно напишем жалобу в ЭСК. Давно с таким судейством не сталкивались», – сказал Рубашко.

На 87-й минуте нападающий «Уфы» Комнен Андрич сравнял счет в матче, реализовав пенальти, назначением которого остались недовольны главный тренер «Сочи» Владимир Федотов и защитник южан Сергей Терехов.

«Я смотрел ВАР: соперник наступает на ногу нашему игроку, поджимает ноги и валится». Федотов о пенальти

«Что за пенальти? Почему его поставили? Так и не понял». Защитник «Сочи» Терехов после матча с «Уфой»

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