«Я смотрел ВАР: наступает на ногу нашему игроку, поджимает ноги и валится». Федотов о пенальти

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов возмущен решением арбитра Николая Волошина назначить пенальти в концовке матча 14-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1).

«Практически ничего не дали создать у своих ворот. Но эта нелепость в виде назначенного пенальти... Я смотрел вместе с судьей ВАР: наступает на ногу нашему защитнику, подгибает ноги и падает – это пенальти. Если мы и по телевизору не можем разобраться... Но это отдельная тема.

Винить надо только себя. После забитого гола в атаке мы создавали, но не доигрывали. Нерешительность наших действий – скользкий счет – привела вот к такому результату», – сказал тренер в эфире телеканала «Матч Премьер».

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