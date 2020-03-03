Евролига. «Химки» играют на выезде с «Фенербахче», ЦСКА против «Панатинаикоса» и другие матчи

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В пятницу, 6 ноября, проходят пять матчей 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.

Подмосковные «Химки» играют на выезде с турецким «Фенербахче».

Московский ЦСКА в гостях сразится с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

7-й тур

Фенербахче Беко Турция  –  Химки Россия 70:62 (4 четверть)
Дата проведения
6 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Дювериоглу (11), Браун (10 + 7 передач), Улановас (4), Веселы (4 + 7 подборов), Де Коло (2) – старт; Пьер (14), Мухаммед (8), Эдди (8), Махмутоглу (4), Вестерманн (3).
Химки
Жеребко (12), Швед (9 + 8 передач), Тимма (8), Монро (7), Карасев (5) – старт; Мики (17), Бертанс (3), Зайцев (0), Макколлум (0).

Жальгирис Литва  –  Реал Испания 73:65 (3 четверть)
Дата проведения
6 ноября, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча
Жальгирис
Уолкап (18 + 7 передач), Григонис (10), Хэйс (7), Ловернь (4), Вастурия (2) – старт; Рубит (10), Милакнис (9), Лекавичюс (6), Гебен (3), Янкунас (0).
Реал
Кэрролл (13), Кампаццо (11 + 6 передач), Тавареш (10 + 8 подборов), Абальде (8), Рэндолф (5) – старт; Серхио Юль (9), Лапровиттола (5), Тэйлор (0), Томпкинс (0), Рейес (0), Гаруба (0).

Бавария Германия  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
6 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Панатинаикос OPAP Греция  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
6 ноября, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Валенсия Баскет Испания  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
6 ноября, 23.00, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 6-1, Жальгирис Литва – 5-1, Бавария Германия – 4-2, Олимпиакос Греция – 4-3, Милан Италия – 3-1, Валенсия Испания – 3-2, Фенербахче Турция – 3-3, Анадолу Эфес Турция – 3-3, ЦСКА Россия – 3-3, Зенит Россия – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Баскония Испания – 2-3, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Реал Испания – 2-4, Маккаби Израиль – 2-5, Виллербан Франция – 1-3, Альба Германия – 1-4, Химки Россия – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Не брали в школьную команду, выгнали из «Милана», а теперь дают решать концовки в ЦСКА. Майк Джеймс убивает то соперников, то своих

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