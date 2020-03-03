Евролига. «Химки» играют на выезде с «Фенербахче», ЦСКА против «Панатинаикоса» и другие матчи

В пятницу, 6 ноября, проходят пять матчей 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2020/21.
Подмосковные «Химки» играют на выезде с турецким «Фенербахче».
Московский ЦСКА в гостях сразится с греческим «Панатинаикосом».
Регулярный чемпионат
7-й тур
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Дювериоглу (11), Браун (10 + 7 передач), Улановас (4), Веселы (4 + 7 подборов), Де Коло (2) – старт; Пьер (14), Мухаммед (8), Эдди (8), Махмутоглу (4), Вестерманн (3).
- Дата проведения
- 6 ноября, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Жальгирис
- Уолкап (18 + 7 передач), Григонис (10), Хэйс (7), Ловернь (4), Вастурия (2) – старт; Рубит (10), Милакнис (9), Лекавичюс (6), Гебен (3), Янкунас (0).
- Дата проведения
- 6 ноября, 22.30, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 6 ноября, 22.30, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Дата проведения
- 6 ноября, 23.00, «Ла Фонтета»
Положение команд: Барселона Испания – 6-1, Жальгирис Литва – 5-1, Бавария Германия – 4-2, Олимпиакос Греция – 4-3, Милан Италия – 3-1, Валенсия Испания – 3-2, Фенербахче Турция – 3-3, Анадолу Эфес Турция – 3-3, ЦСКА Россия – 3-3, Зенит Россия – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-2, Баскония Испания – 2-3, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Реал Испания – 2-4, Маккаби Израиль – 2-5, Виллербан Франция – 1-3, Альба Германия – 1-4, Химки Россия – 1-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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