💒Панарин женился на Алисе Знарок

Нападающий вступил в брак со своей девушкой .

Об этом она сообщила в сторис инстаграма.

«Мы уже расписались. Свадьба будет, когда обстановка в мире станет спокойнее и мы сможем увидеть всех наших друзей», – написала Алиса.

Скриншот: инстаграм Алисы Знарок.

На вопрос о том, поменяла ли она фамилию после регистрации брака, девушка ответила: «Пока еще нет, но буду менять скоро».

28-летний россиянин сделал предложение дочери главного тренера «Спартака» Олега Знарка в мае. Отношения у пары начались весной 2016 года.

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