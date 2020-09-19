«Реал» продал Регилона из-за его конфликта с Люкой Зиданом (El Confidencial)

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Стала известна причина, по которой «Реал» решил расстаться с защитником Серхио Регилоном, сейчас выступающим за «Тоттенхэм».

Как утверждает El Confidencial, у Регилона напряженные отношения с Люкой Зиданом, сыном главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана. Из-за конфликта с Люкой у защитника испортились отношения с Зиданом-старшим.

Отметим, что «Реал» расстался и с самим Люкой. Он перешел в «Райо Вальекано» на правах свободного агента.

Регилон провел 3 матча в АПЛ после перехода в «Тоттенхэм». В них он дважды ассистировал партнерам по команде.

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