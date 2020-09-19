«Реал» продал Регилона из-за его конфликта с Люкой Зиданом (El Confidencial)

Стала известна причина, по которой «Реал» решил расстаться с защитником Серхио Регилоном, сейчас выступающим за «Тоттенхэм».
Как утверждает El Confidencial, у Регилона напряженные отношения с Люкой Зиданом, сыном главного тренера мадридского клуба Зинедина Зидана. Из-за конфликта с Люкой у защитника испортились отношения с Зиданом-старшим.
Отметим, что «Реал» расстался и с самим Люкой. Он перешел в «Райо Вальекано» на правах свободного агента.
Регилон провел 3 матча в АПЛ после перехода в «Тоттенхэм». В них он дважды ассистировал партнерам по команде.