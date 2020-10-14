Алена Косторная: «После перехода к Плющенко чувствую себя счастливой. Я готова тренироваться ради новых побед и целей»

Российская фигуристка рассказала о том, почему решилась на переход в академию двукратного олимпийского чемпиона .

Летом Косторная покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Были кое-какие проблемы. Такие спортсменки, как я, Анна (Щербакова) и Камила (Валиева), не могут тренироваться вместе с детьми 2010 года рождения. Им нужно объяснять, что старшие девочки не будут внимательны. Мои предложения не принимались.

Так что я позвонила Сергею Александровичу (Розанову), он сказал мне дважды подумать перед сменой тренеров, но он помог мне с переходом.

Еще мне не нравилась программа (поставленная у Тутберидзе), о чем я не раз говорила. Мне очень нравится моя новая программа, она мне очень подходит, тексты песен соответствуют тому, что происходит в моей жизни.

Сейчас я чувствую себя счастливой, довольной и готовой тренироваться для новых побед и целей», – сказала Косторная в интервью немецкому журналу Pirouette.

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