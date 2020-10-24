Широков признал вину в деле об избиении судьи и просит рассмотреть его в особом порядке. Это гарантирует более мягкое наказание

Бывший игрок сборной России Роман Широков признал свою вину в избиении судьи Никиты Данченкова и просит рассмотреть дело в особом порядке.

Это предполагает полное признание вины, предусматривает рассмотрение дела без исследования доказательств и допроса свидетелей, при этом суд не сможет назначить максимальное наказание. Согласие на это должны дать остальные участники процесса – сторона обвинения, потерпевший и суд.

Накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Широкова.

«Он согласен с обвинением и просит рассмотреть дело в особом порядке.

Мы еще не получили обвинительный акт. Нас должны вызвать в прокуратуру, мы его получим, распишемся, и только тогда дело передадут в суд для рассмотрения по существу», – сообщил адвокат экс-футболиста Вадим Лялин.

По его сведениям, сторона потерпевшего выступает против особого порядка.

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