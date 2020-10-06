«РПЛ входит в пятерку топ-лиг». Бикфалви об уровне чемпионата России

Полузащитник поделился мнением об уровне чемпионата России.

– Уровень футбола в России в последние годы растет?

– Мне кажется, это волнообразное движение – то чуть хуже, то чуть лучше. Все, в принципе, отображено в рейтинге УЕФА.

Сейчас российские топы снова зовут больших игроков: за заплатили «Барселоне» немалые деньги, Зе Луиш из «Порту» – тоже серьезное приобретение, Виктор Мозес недавно перешел в «Спартак». Все это только поднимет уровень лиги.

– Лимит «8+17» способствует развитию молодежи?

– Почти везде в Европе есть своеобразный микс из местных и иностранных футболистов, но для меня определяющий момент – это качество. Как легионер могу сказать, что мне неважно, сколько будет в команде голландцев, румын или россиян, важно лишь, чтобы мы все были высококлассными игроками.

– Но в еврокубках у нас мало кто блеснул своими качествами, согласитесь.

– Слушайте, есть просто разный футбол и то, как команды хотят в него играть. Посмотрите на «Зенит» и «Локомотив» – они в последних матчах Лиги чемпионов выглядели очень хорошо. Причем играли на высоком уровне против «Атлетико», команды из топ-3 первенства Испании.

Да, допускаю, что эти 12 матчей могли сложиться иначе, но для меня уровень российской лиги от этого не падает. Как по мне – входит в пятерку топ-лиг.

Но факт, что во Франции, Германии или Голландии футбол другой. В Европе все преимущественно хотят играть в атаку и очень немногие предпочитают обороняться. Поэтому складывается впечатление хорошего футбола, радующего глаз – все давят и хотят забивать как можно больше голов.

Все же видели, как «Бавария» вынесла «Барселону» 8:2, но кто-то мог себе представить, что так будет? В Германии они подобны машине: хотят забить один, два, три, а дальше – не останавливаются. Вот и вся разница, – сказал Бикфалви.