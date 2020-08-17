Гол Шапи в ворота «Севильи» признан лучшим в 3-м туре Лиги чемпионов

Гол полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи» (2:3), забитый в матче группового этапа Лиги чемпионов, признан лучшим мячом недели в турнире.
Помимо россиянина, на приз претендовали еще три футболиста.
Форвард «Боруссии» из Менхенгладбаха Алассан Плеа забил дальним ударом в матче с «Шахтером» (6:0). Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поразил ворота «Реала» в игре в Мадриде (2:3). Полузащитник «Порту» Луис Диас отличился в матче с «Марселем» (3:0).
Гол Шапи со штрафного – 😍😍😍! Просто идеально перебросил стенку «Севильи»
🥇 Krasnodar winger Magomed Suleymanov wins #UCL Goal of the Week! 👏👏👏 #UCLGOTW | @nissansports pic.twitter.com/Ih75tTeInH— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2020