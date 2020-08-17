Гол Шапи в ворота «Севильи» признан лучшим в 3-м туре Лиги чемпионов

Гол полузащитника Магомеда-Шапи Сулейманова в ворота «Севильи» (2:3), забитый в матче группового этапа , признан лучшим мячом недели в турнире.

Помимо россиянина, на приз претендовали еще три футболиста.

Форвард «Боруссии» из Менхенгладбаха Алассан Плеа забил дальним ударом в матче с (6:0). Нападающий Лаутаро Мартинес поразил ворота «Реала» в игре в Мадриде (2:3). Полузащитник «Порту» Луис Диас отличился в матче с «Марселем» (3:0).

Гол Шапи со штрафного – 😍😍😍! Просто идеально перебросил стенку «Севильи»