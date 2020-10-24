Прядкин про европейскую Суперлигу: «Россия абсолютно не заинтересована. Даже 5 наших ведущих клубов никогда туда не попадут»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о планах по созданию европейской Суперлиги с участием ведущих клубов.

«По сути, если коротко сказать, богатые станут богаче, а бедные – беднее. Наша страна абсолютно не заинтересована в этом... Даже пять наших ведущих клубов никогда не попадут в эту лигу.

Нельзя ставить интересы ряда ведущих богатых клубов, их около десятка, не более, выше интересов всех национальных лиг», – заявил Прядкин.

Сообщалось, что в турнире смогут участвовать до 18 команд. Матчи планировалось проводить параллельно национальным и европейским турнирам по круговой системе, а победителя определять в плей-офф.