Леонарду Жардим: «Резюме тренеров «ПСЖ» и «Баварии» не лучше моего. Не изменю себе ради звонка из топ-клуба»

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказался о том, почему не получает работу в топ-клубах.
«Медиа – это не то, что я люблю в футболе. Я не собираюсь менять характер, чтобы получить звонок из топ-клуба. Я останусь Леонардо Жардимом. Я не Особенный, Особенный-2 или Особенный-3. Я обычный.
Если посмотреть на тренеров «ПСЖ» [Томаса Тухеля] или «Баварии» [Ханси Флика], то нельзя сказать, что их резюме лучше моего. Флик был ассистентом.
Есть только четыре или пять топ-тренеров, которые выигрывали Лигу чемпионов и титулы в каждой стране, где работали. Остальные – это риск. Нужен хороший контакт, нормальные отношения, доверие со стороны руководства.
Таков сегодняшний футбол», – сказал Жардим в интервью So Foot.