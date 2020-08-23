Леонарду Жардим: «Резюме тренеров «ПСЖ» и «Баварии» не лучше моего. Не изменю себе ради звонка из топ-клуба»

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Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказался о том, почему не получает работу в топ-клубах.

«Медиа – это не то, что я люблю в футболе. Я не собираюсь менять характер, чтобы получить звонок из топ-клуба. Я останусь Леонардо Жардимом. Я не Особенный, Особенный-2 или Особенный-3. Я обычный.

Если посмотреть на тренеров «ПСЖ» [Томаса Тухеля] или «Баварии» [Ханси Флика], то нельзя сказать, что их резюме лучше моего. Флик был ассистентом.

Есть только четыре или пять топ-тренеров, которые выигрывали Лигу чемпионов и титулы в каждой стране, где работали. Остальные – это риск. Нужен хороший контакт, нормальные отношения, доверие со стороны руководства.

Таков сегодняшний футбол», – сказал Жардим в интервью So Foot.

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