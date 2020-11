Кейн, Сон, Тиаго Силва и Грилиш претендуют на звание лучшего игрока октября в АПЛ

Английская Премьер-лига назвала претендентов на приз лучшему игроку октября в .

На награду претендуют Че Адамс («Саутгемптон»), Конор Коуди («Вулверхэмптон»), Пабло Форнальс («Вест Хэм»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), , Сон Хын Мин (оба – ), Тиаго Силва ( ) и Кайл Уокер ( ).

В голосовании принимают участие болельщики. Отдать свой голос можно здесь.

8️⃣ nominees, 1️⃣ winner



😇 Che Adams

🐺 Conor Coady

⚒️ Pablo Fornals

🦁 Jack Grealish

⬜️ Harry Kane

⬜️ Son Heung-min

🔵 Thiago Silva

🔷 Kyle Walker



Who is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for October?



🗳 https://t.co/iV1yEa82cb | #PLAwards pic.twitter.com/1UQTZZbN3r