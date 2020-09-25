Дани Алвес: «Хотел вернуться в «Барсу», но у них не хватило яиц признать свою ошибку»

Крайний защитник рассказал о том, как хотел вернуться в «Барселону».

«Я предлагал «Барсе» вернуться. Я ушел в , чтобы доказать, что по-прежнему нахожусь на хорошем уровне.

Я хотел вернуться в «Барсу», и они нуждались во мне, но у них не хватило яиц признать свою ошибку в отношении меня. Если бы они относились ко мне так, как я думал, что заслуживаю, сегодня я бы продолжал играть за «Барсу». Обожаю этот клуб», – рассказал Алвес в интервью RAC1.

Бразилец играл за каталонский клуб в период с 2008 по 2016 год.