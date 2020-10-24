Защитник извинился за то, что лайкнул пост чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

В первом посте Хабиб опубликовал фото президента Франции Эммануэля Макрона с отпечатком обуви на лице политика, написав: «Да обезобразит Всевышний лицо этой твари».

Во втором посте Нурмагомедов объяснил свои оскорбления в адрес Макрона, написав среди прочего следующее: «Пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого, кто покушается на честь лучшего из людей – пророка Мухаммада».

«Это была ошибка. Конечно, не нужно лайкать посты, написанные на языках, которые ты вообще не понимаешь.

Я отвергаю любые формы насилия, поэтому хочу дистанцироваться от этого контента. Если в моей жизни и есть главная тема, то это борьба с насилием и расизмом, которые я тоже испытал на себе. Поверьте, я буду и дальше идти по этому пути от всего сердца.

Прошу прощения за лайк, я уже убрал его. Конечно, я вообще не поддерживаю такой контент, как в этом посте», – сказал Рюдигер в интервью Bild.

Напомним, Макрон после убийства профессора Самюэля Пати, которого обезглавил 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров за показ карикатуры на пророка Мухаммеда, назвал случившееся «исламским терактом». Позже по всей Франции прошли акции памяти Пати, учителю посмертно была присуждена высшая награда страны – орден Почетного легиона.

Бекхэм, Бензема, Пьянич, Кимпембе, Бакайоко лайкнули пост Хабиба об исламе и Макроне