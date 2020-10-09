«Реал» – фаворит в борьбе за Холанда. Игрок договорился с «Боруссией», что его отпустят в 2022 году

«Реал» намерен приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» .

В мадридском клубе понимают, что находятся в хорошем положении для осуществления трансфера, и намерены организовать его в 2022 году. При этом в приобретении норвежца заинтересованы и .

Подписывая контракт с «Боруссией», Холанд и его агент, Мино Райола, заключили с дортмундским клубом устное соглашение о том, что футболиста отпустят в 2022 году. Однако нет фиксированной суммы, за которую нападающего можно было бы выкупить.

Считается, что «Реал» является фаворитом в борьбе за Холанда. Председатель совета директоров Ханс-Йоахим Ватцке с огромным уважением относится к президенту «Мадрида» Флорентино Пересу и считает его «чемпионом бизнеса».

Между клубами установились теплые отношения, которые закрепились после переходов Ашрафа Хакими и Рейньера. Как предполагается, «Боруссия» не будет слишком препятствовать переходу Холанда в «Реал», хотя и не собирается продавать его за сумму ниже рыночной.

Кроме того, за мадридский клуб выступает Мартин Эдегор, партнер форварда по сборной Норвегии и один из самых близких его друзей. Этот факт также может оказать влияние на ход переговоров.

Таким образом, планирует подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинга в 2021 году, а Холанда – в 2022-м.

Норвежский нападающий забил 26 мячей в 28 матчах с момента перехода в «Боруссию».