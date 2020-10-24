Вилков «ввел в заблуждение» КДК на заседании по матчу «Краснодар» – «Рубин». Арбитр признал это и извинился

Арбитр Михаил Вилков пытался ввести членов КДК РФС в заблуждение в ходе рассмотрения протеста «Рубина» по матчу 11-го тура против «Краснодара» (1:3), сообщил председатель Апелляционного комитета РФС Владимир Насонкин.

«В заседании Апелляционного комитета по рассмотрению жалобы «Рубина» приняли участие представители ФК «Рубин» и ФК «Краснодар», а также главный судья матча «Краснодар» – «Рубин» Михаил Вилков и инспектор Николай Иванов.

В ходе заседания Апелляционного комитета Михаил Вилков сделал заявление, что при рассмотрении протеста ФК «Рубин» в первой инстанции он ввел в заблуждение членов КДК, утверждая, что причиной остановки игры в моменте с футболистом Джордже Деспотовичем была неправильная установка мяча футболистами «Рубина», а не сигнал от судей ВАР/AВАР о необходимости обратиться к видеопросмотру эпизода в штрафной «Рубина».

Михаил Вилков извинился перед КДК за свое поведение на прошедшем ранее заседании. В этой части Апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи Михаила Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия», – сказано в заявлении Насонкина.

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