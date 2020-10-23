Гончаренко, Тедеско, Семак, Слуцкий и Талалаев претендуют на звание лучшего тренера октября в РПЛ

объявила номинантов на лучшего тренера октября.

В список вошли Виктор Гончаренко ( ), Сергей Семак ( ), Доменико Тедеско ( ), Леонид Слуцкий ( ) и Андрей Талалаев («Ахмат»).

ЦСКА выиграл за отчетный период все 4 матча, набрав 12 очков. «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Ахмат» одержали по две победы и по одному разу сыграли вничью, набрав по 7 очков.

При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября.

Фото: аккаунт РПЛ во «ВКонтакте»

Проголосовать за лучшего тренера месяца можно здесь.