Гончаренко, Тедеско, Семак, Слуцкий и Талалаев претендуют на звание лучшего тренера октября в РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит Рубин Сергей Семак Леонид Слуцкий Андрей Талалаев премьер-лига Россия рейтинги Ахмат Виктор Гончаренко Доменико Тедеско Футбол

РПЛ объявила номинантов на лучшего тренера октября.

В список вошли Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

ЦСКА выиграл за отчетный период все 4 матча, набрав 12 очков. «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Ахмат» одержали по две победы и по одному разу сыграли вничью, набрав по 7 очков.

При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября.

Фото: аккаунт РПЛ во «ВКонтакте»

Проголосовать за лучшего тренера месяца можно здесь.

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