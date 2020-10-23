Гончаренко, Тедеско, Семак, Слуцкий и Талалаев претендуют на звание лучшего тренера октября в РПЛ

РПЛ объявила номинантов на лучшего тренера октября.
В список вошли Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Семак («Зенит»), Доменико Тедеско («Спартак»), Леонид Слуцкий («Рубин») и Андрей Талалаев («Ахмат»).
ЦСКА выиграл за отчетный период все 4 матча, набрав 12 очков. «Зенит», «Спартак», «Рубин» и «Ахмат» одержали по две победы и по одному разу сыграли вничью, набрав по 7 очков.
При подсчете учтены матчи ЦСКА и «Зенита» в 13-м туре, которые прошли 1 ноября.
Фото: аккаунт РПЛ во «ВКонтакте»
Проголосовать за лучшего тренера месяца можно здесь.