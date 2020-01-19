Тедеско получил 4-ю желтую карточку в РПЛ и пропустит матч с «Арсеналом» из-за дисквалификации

Главный тренер Доменико Тедеско и его помощник Андреас Хинкель получили предупреждения в матче РПЛ с (1:1, перерыв).

Тедеско был наказан желтой карточкой за споры с судьей матча Василием Казарцевым из-за решения арбитра в моменте с форвардом . Судья не стал фиксировать фол на нападающем, так как до этого Соболев был в офсайде.

После свистка на перерыв генеральный директор «Спартака» Томас Цорн успокаивал Тедеско.

Это четвертая желтая карточка Тедеско в РПЛ. Тренер пропустит матч с тульским «Арсеналом» (запланирован на 21 марта) из-за автоматической дисквалификации.

Осенью он получал желтые карточки в трех играх подряд в 14-16-м турах – с «Локомотивом» (3:0), «Арсеналом» (0:1), «Крыльями Советов» (2:0).

Тедеско первым в Премьер-лиге заработал автоматическую дисквалификацию. С нынешнего сезона тренерам показывают желтые и красные карточки. Первым в истории лиги предупреждение в июле получил нынешний тренер «Сочи» Владимир Федотов, тогда тренировавший «Оренбург».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: кадры из трансляции канала «Матч Премьер»